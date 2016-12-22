Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,53 59,14 EUR Нал. 68,40 67,78 USD Бирж. 59,09 -0,73 EUR Бирж. 67,75 -0,43 USD ЦБ. 59,88 -0,30 EUR ЦБ. 68,36 -0,45 EUR/USD 1,15 +0,01 ММВБ 1960,69 +0,04% РТС 1044,27 +1,40% Brent 49,09 +1,49% DJIA 21637,74 +0,39% Nasdaq 6312,47 +0,61% FTSE 7378,39 -0,47%
За задержки рейсов в Москве оштрафовали семь авиакомпаний
Лента новостей
«Зенит» выиграл первый официальный матч под руководством Манчини 13:07, Спорт За задержки рейсов в Москве оштрафовали семь авиакомпаний 13:05, Общество В Ростовской области два человека погибли при пожаре 12:44, Общество В Турции отметили годовщину попытки госпереворота массовыми митингами 12:32, Фотогалерея ФИФА не получала требования шести стран перенести ЧМ-2022 из Катара 12:22, Политика СКР проверит обстоятельства гибели выпавшего из окна ребенка в Москве 12:17, Общество В ДТП в Турции пострадали 36 участников детского ансамбля из Грузии 11:48, Общество СКР возбудил уголовные дела после гибели шахтеров в Свердловской области 11:28, Общество Минтранс выразил надежду на решение ситуации с Georgian Airways за неделю 11:19, Политика Агент Толоконникова назвала вероятную причину смерти актера 11:15, Общество Чемпионат России по футболу. «СКА-Хабаровск» — «Зенит». Онлайн 11:00, Спорт СМИ сообщили о подготовке мирных переговоров Южной Кореи с КНДР 10:44, Политика Количество отравившихся в лагере детей в Кабардино-Балкарии выросло до 14 10:36, Общество Стена двухэтажного жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону 10:13, Общество В ДТП с автобусом в Марий Эл пострадали 30 человек 10:11, Общество Вылет чартера из Антальи в Томск задержали почти на сутки 09:41, Общество Умер актер Владимир Толоконников 09:35, Фотогалерея Елена Веснина и Екатерина Макарова всухую выиграли финал Уимблдона 09:30, Спорт Дуров ответил на блокировку веб-версии Telegram в Индонезии 09:22, Технологии и медиа Враги Эрдогана: как Турция изменилась после попытки переворота 09:00, Политика В Киеве рассказали о находящихся на руках у людей 900 тыс. единиц оружия 08:52, Политика Синоптики предупредили о желтом уровне опасности в Москве 08:41, Общество В Москве умер актер Владимир Толоконников 08:04, Общество На востоке Китая 22 человека погибли при пожаре в жилом доме 07:57, Общество Сенат отложил голосование по Obamacare из-за операции на глазу Маккейна 07:18, Политика СК начал проверку после пожара с семью погибшими в Братске 06:45, Общество Гергиев ответил на обвинения в пропаганде со стороны французских СМИ 05:47, Политика В Братске при пожаре на даче погибли семь человек 04:50, Общество
За задержки рейсов в Москве оштрафовали семь авиакомпаний
Общество, 13:05
0
За задержки рейсов в Москве оштрафовали семь авиакомпаний

Прокуратура с начала этого года оштрафовала семь авиакомпаний за задержки рейсов в аэропортах Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерину Короткову.

По ее словам, большинство задержек были вызваны погодными условиями. Однако в некоторых случаях причиной переноса вылетов стали технические проблемы или нехватка самолетов. Всего прокуратура с начала года возбудила 14 дел по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Их фигурантами стали авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Северный Ветер», Royal Flight, Red Wings, «РусЛайн» и авиапредприятие «Газпром авиа».

Росавиация пригрозила урезать чартеры за издевательство над пассажирами
Общество

Штрафы по административным делам о задержках накладывались в размере от 25 тыс. руб. для должностных лиц до 100 тыс. руб. — для юридических. «Кроме того, внесено четыре представления об устранении нарушений закона, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре. Информация об авиакомпаниях, допустивших задержки, была передана в Роспотребнадзор. 

В воскресенье, 16 июля, стало известно, что чартерный рейс авиакомпании Royal Flight из турецкой Антальи в Томск задержался на срок около суток. Часть пассажиров, ожидающих вылета, были размещены в гостиницах.

В июне Росавиация предупредила авиакомпании, что в случае регулярных задержек рейсов ведомство может ограничить чартерные программы некоторых перевозчиков. Глава Росавиации Александр Нерадько назвал задержки на срок более 12 часов издевательством над пассажирами. 

Теги: Москва , авиация , задержка рейсов
Главное
В Москве умер актер Владимир Толоконников Общество
Материалы по теме
Вылет чартера из Антальи в Томск задержали почти на сутки Общество
В Барнауле из-за тумана не смогли приземлиться четыре самолета Общество
Более 30 тыс. туристов пострадали из-за отмен чартерных рейсов «ВИМ-Авиа» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку