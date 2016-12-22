За задержки рейсов в Москве оштрафовали семь авиакомпаний

Прокуратура с начала этого года оштрафовала семь авиакомпаний за задержки рейсов в аэропортах Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерину Короткову.

По ее словам, большинство задержек были вызваны погодными условиями. Однако в некоторых случаях причиной переноса вылетов стали технические проблемы или нехватка самолетов. Всего прокуратура с начала года возбудила 14 дел по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Их фигурантами стали авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», «Северный Ветер», Royal Flight, Red Wings, «РусЛайн» и авиапредприятие «Газпром авиа».

Штрафы по административным делам о задержках накладывались в размере от 25 тыс. руб. для должностных лиц до 100 тыс. руб. — для юридических. «Кроме того, внесено четыре представления об устранении нарушений закона, четыре должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре. Информация об авиакомпаниях, допустивших задержки, была передана в Роспотребнадзор.

В воскресенье, 16 июля, стало известно, что чартерный рейс авиакомпании Royal Flight из турецкой Антальи в Томск задержался на срок около суток. Часть пассажиров, ожидающих вылета, были размещены в гостиницах.

В июне Росавиация предупредила авиакомпании, что в случае регулярных задержек рейсов ведомство может ограничить чартерные программы некоторых перевозчиков. Глава Росавиации Александр Нерадько назвал задержки на срок более 12 часов издевательством над пассажирами.