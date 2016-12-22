В Ростовской области два человека погибли при пожаре

При пожаре в частном доме в Ростовской области погибли два человека. Следственный комитет (СКР) начал проверку обстоятельств их смерти, говорится в сообщении ведомства.
По данным МЧС, пожар произошел минувшей ночью в городе Семикаракорске, на улице Победы. Площадь возгорания составила 36 кв. м. После тушения огня пожарные обнаружили тела двух погибших. Как сообщили в СКР, жертвами пожара стали супруги 1961 и 1965 года рождения. Признаков насильственной смерти на их телах обнаружено не было.
В связи с гибелью людей СКР начал доследственную проверку обстоятельств случившегося.
В городе Братске Иркутской области в ночь на 16 июля при пожаре на даче погибли семь человек. Среди погибших оказались трое детей. В связи со смертью людей начало проверку региональное управление СКР.