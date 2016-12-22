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СКР проверит обстоятельства гибели выпавшего из окна ребенка в Москве
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СКР проверит обстоятельства гибели выпавшего из окна ребенка в Москве
Общество, 12:17
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СКР проверит обстоятельства гибели выпавшего из окна ребенка в Москве

В московском районе Бирюлево из окна многоэтажного дома выпал двухлетний ребенок, от полученных травм он скончался. Проверку обстоятельств случившегося начал Следственный комитет (СКР), говорится в сообщении ведомства. 

Инцидент произошел утром 16 июля на улице Бирюлевской. Возле жилого дома было обнаружено тело разбившегося мальчика 2015 года рождения. «По предварительным данным, ребенок мог самостоятельно забраться на подоконник открытого окна и выпасть из оконного проема с высоты восьмого этажа. В момент происшествия мальчик находился один в комнате без присмотра взрослых, а мать ребенка находилась на лечении в больнице», — сообщили в СКР. 

​Накануне, 15 июля, в Москве автомобиль сбил ребенка во дворе дома в районе Марьина Роща. Для его эвакуации на место ДТП был отправлен вертолет. Ребенка госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Теги: Москва , ребенок
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