СКР возбудил уголовные дела после гибели шахтеров в Свердловской области

Следственный комитет (СКР) возбудил два уголовных дела в связи с гибелью двух шахтеров на шахтах в городе Североуральск Свердловской области. Об этом говорится в сообщении регионального управления ведомства по Свердловской области.
Два инцидента с гибелью шахтеров произошли 9 и 13 июля. В первом случае, 9 июля, произошло столкновения двух электровозов на одном из горизонтов шахты Кальинская. В результате погиб машинист, мужчина 1968 года рождения. Позднее, 13 июля, при обвале породы на шахте Ново-Кальинская погиб шахтер-проходчик 1972 года рождения.
В связи с гибелью работников шахт были возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время следователи допрашивают свидетелей и изучают рабочую документацию на шахтах.
Обрушение на шахте Ново-Кальинская в Свердловской области произошло вечером 13 июля. Причиной инцидента стало повреждение укрепляющих породу конструкций. Компания «Русал», которой принадлежит шахта, создала специальную комиссию для расследования обстоятельств произошедшего.