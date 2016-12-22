СМИ сообщили о подготовке мирных переговоров Южной Кореи с КНДР

Уже на следующей неделе власти Южной Кореи могут предложить Пхеньяну начать мирные переговоры о прекращении военных актов на границе двух стран. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Республики Корея.

Как сообщил источник, решение о старте переговоров было принято вскоре после того, как власти КНДР отреагировали на предложение президента страны Чжэ Ин Муна о сокращении военной напряженности. Мун на выступлении в Берлине 6 июля предложил обсудить взаимное прекращение враждебных актов на границе двух стран. Свое предложение он приурочил к 64-й годовщине подписания договора о перемирии от 27 июля 1953 года, когда был приостановлен конфликт между КНДР и Южной Кореей.

​Накануне, 15 июля, официальная правительственная газета КНДР «Нодон Синмун» опубликовала комментарий, в котором отмечалось то, что Мун выразил приверженность соглашениям о сотрудничестве между двумя странами, заключенным в ходе межкорейских саммитов 2000 и 2007 годов. Это правительственное издание КНДР назвало первым шагом к улучшению отношений между странами.

Источник в правительстве сообщил, что Сеул это воспринял как реакцию Пхеньяна на мирную инициативу главы Южной Кореи. В то же время, отмечает агентство, эксперты полагают, что переговоры могут зайти в тупик. «Южнокорейское правительство может подразумевать в своем предложении прекращение трансляции пропагандистских передач через громкоговорители на границе, организациями, выступающими против КНДР. Однако Север может потребовать прекратить совместные военные учения между Южной Кореей и Соединенными Штатами», — заявил эксперт по КНДР Кох Юй Хван из университета Дунгук в Сеуле.

В начале июля глава Южной Кореи по итогам встречи с Дональдом Трампом заявил, что основанием для начала диалога между Вашингтоном и Пхеньяном может стать прекращение ядерных испытаний со стороны КНДР и освобождение американских граждан. Также он призвал КНДР вернуться к диалогу с международными организациями.

До этого, в конце июня, Чжэ Ин Мун предложил КНДР на Олимпийских играх 2018 года ​в южнокорейском Пхенчхане сформировать общую сборную. В выступлении перед северокорейскими спортсменами, прибывшими на Юг для участия в соревнованиях, президент Южной Кореи выразил надежду, что спорт сможет примирить представителей двух стран.