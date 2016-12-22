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Стена двухэтажного жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону
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Стена двухэтажного жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону
Общество, 10:13
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Стена двухэтажного жилого дома обрушилась в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону обрушилась несущая стена двухэтажного четырехквартирного жилого дома, об этом сообщает Следственный комитет по Ростовской области.

Это произошло в результате разрытия котлована, сообщают в СК. Сейчас на месте происшествия специалисты работают над укреплением конструкции домовладения и пытаются устранить деформации здания.

Пострадавших нет, жильцы дома были эвакуированы. Другие обстоятельства случившегося не ясны, причины устанавливаются. СК по Ростовской области начал доследственную проверку произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

 
Теги: Ростовская область , обрушение дома , Ростов-на Дону
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