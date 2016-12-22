В ДТП с автобусом в Марий Эл пострадали 30 человек
Общество, 10:11
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В ДТП с автобусом в Марий Эл пострадали 30 человек
В результате аварии с участием автобуса в Республике Марий Эл пострадали 30 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По информации МЧС, авария произошла в Моркинском районе республики около 8:10 мск. «Автобус вез рабочих на птицефабрику «Акашевская». По предварительным данным, водитель заснул за рулем и допустил опрокидывание. Пострадали 30 человек, включая водителя», — уточнили в МВД.
В Тульской области 10 июля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Автобус, двигавшийся на трассе, врезался в стоявший на обочине грузовик. В результате происшествия пострадали пять человек.