Вылет чартера из Антальи в Томск задержали почти на сутки

Вылет чартерного рейса из турецкой Антальи в Томск задерживается почти на сутки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление представителя томской транспортной прокуратуры.
По словам представителя прокуратуры, самолет Boeing 757 авиакомпании Royal Flight должен был прилететь в Россию в 04:10 (01:10 мск), однако до сих пор не вылетел из Турции. «По этой причине задерживается и вылет из Томска, время постоянно переносится, пока что он назначен на 02:20 понедельника (23:20 мск)», — сообщили в ведомстве.
Части пассажиров были предоставлены гостиничные номера. Остальным размещение в гостиницах не потребовалось.
В конце июня глава Росавиации Александр Нерадько предупредил о возможности ограничения программ чартерных перевозок для авиакомпаний, чьи рейсы регулярно задерживаются на большие сроки. Задержки на 12 часов и более чиновник назвал «издевательством над пассажирами».