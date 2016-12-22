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Дуров ответил на блокировку веб-версии Telegram в Индонезии
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Дуров ответил на блокировку веб-версии Telegram в Индонезии
Технологии и медиа, 09:22
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Дуров ответил на блокировку веб-версии Telegram в Индонезии
Основатель Telegram Павел Дуров согласился пойти навстречу требованиям властей Индонезии после блокировки мессенджера в стране. Теперь Telegram создаст группу модераторов, которые будут специализироваться на Индонезии
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

После блокировки веб-версии Telegram в Индонезии Павел Дуров в своем официальном канале в мессенджере заявил о готовности пойти навстречу требованиям властей страны. В частности, Telegram усилит борьбу с террористическим контентом и создаст специальную группу модераторов, специализирующихся на Индонезии.

Дуров рассказал, что его огорчило решение Индонезии о блокировке мессенджера. Он объяснил это решение властей тем, что команда Telegram не успела отреагировать на требование Индонезии по удалению террористического контента. «Оказывается, чиновники Министерства [связи и информационных технологий] недавно отправили нам по электронной почте список публичных каналов в Telegram с контентом, связанным с терроризмом, но наша команда не смогла быстро на него отреагировать», — пояснил Дуров.

Основатель мессенджера рассказал, что он был не в курсе возникших проблем, что вызвало «недопонимание с министерством». Дуров пообещал расширить сотрудничество с властями страны и предложил «трехэтапное решение» по исправлению ситуации. По его словам, Telegram заблокировал все каналы, на которые пожаловались индонезийские чиновники и направил запрос об установлении прямого канала связи в властями страны. Кроме того, Telegram создаст особую группу модераторов со знанием индонезийского языка, чтобы оперативно реагировать на террористический контент, распространяемый в стране.

Дуров сообщил, что свои предложения он уже направил властям Индонезии.

В Индонезии заблокировали веб-версию Telegram
Политика

Веб-версию Telegram в Индонезии заблокировали 14 июля. Власти страны объяснили это решение пропагандой экстремизма в публичных каналах в мессенджере и распространением инструкций по распространению взрывчатки. При этом чиновники пообещали заблокировать и само приложение мессенджера, если его команда не начнет сотрудничество с властями. Комментируя это решение, Дуров заявил, что Telegram не получал жалоб от властей страны, и пообещал провести расследование ситуации.

Верить ли Дурову: как IT-отрасли реагировать на скандал вокруг Telegram
Мнение

Ранее, в конце июня, Роскомнадзор предупредил о возможной блокировке Telegram в России. Ведомство потребовало от руководства мессенджера предоставить информацию для регистрации в реестре организаторов распространения информации. Вначале Дуров сообщил, что не намерен сотрудничать с властями. Позднее он предложил чиновникам взять необходимую информацию из открытых источников. После этого мессенджер внесли в реестр Роскомнадзора.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Telegram , Индонезия
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