Синоптики предупредили о желтом уровне опасности в Москве

В Москве 16 июля объявлен желтый уровень опасности. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра на воскресенье.

По прогнозам синоптиков, погода в столице 16 июля может быть «потенциально опасна». В Москве может пройти гроза с порывами ветра до 17 м/с, сильный ветер и дождь. При этом днем будет сохраняться летняя температура от +23 до +25 градусов.

​В пятницу, 15 июля, директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве установился нормальный для этого времени года температурный фон. По его словам, летняя погода должна продержаться в столице до конца следующей недели. В середине недели, предположил он, москвичи смогут открыть купальный сезон.