На востоке Китая 22 человека погибли при пожаре в жилом доме

При пожаре в жилом доме на востоке Китая погибли 22 человека, три человека пострадали. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

Пожар произошел в населенном пункте Юйшань​ провинции Цзянсу. По данным агентства «Синьхуа», огонь разгорелся в двухэтажном жилом доме рано утром в воскресенье, 16 июля. После разбора завалов, пожарные обнаружили тела 22 человек. Причины пожара выясняются.

Накануне стало известно, что на северо-востоке Китая из-за непрекращающихся проливных дождей погибли восемь человек, еще один пропал без вести. В провинции Цзилинь из-за наводнений пострадали 316 тыс. человек, еще более 120 тыс. человек были эвакуированы в срочном порядке.