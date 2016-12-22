Сенат отложил голосование по Obamacare из-за операции на глазу Маккейна

Сенат США решил отложить голосование по вопросу отмены реформы здравоохранения экс-президента США Барака Обамы, известной как Obamacare, из-за постоперационной реабилитации республиканского сенатора Джона Маккейна. Об этом заявил лидер республиканцев Митч Макконнелл, передает Reutets.



«Пока Джон поправляется, Сенат продолжит работу по вопросам законодательства и по законодательным инициативам и отложит рассмотрение закона», — сказал он.



Как отмечает Reutets, Маккейну была проведена операция по удалению пяти сантиметрового сгустка крови над левым глазом. По данным агентства, она была проведена через бровь сенатора. Представитель Маккейна заявил, что сенатор останется в штате Аризона на неделю.

Реформу здравоохранения Барак Обама провел через Конгресс в 2010 году, в котором, на тот момент, большинство мест занимали демократы. Отмена Obamacare был одним из предвыборных обещаний действующего президента Дональда Трампа. В мае 2017 года палата представителей конгресса США проголосовала за отмену реформы здравоохранения Обамы. Как полагают демократы, в случае отмены Obamacare медицинской помощи лишатся малоимущие американцы и люди с диагностированными заболеваниями.

В Бюджетном управлении Конгресса заявляли, что к 2026 году 24 млн американских граждан останутся без страховки, если Obamacare будет отменена. В то же время США удастся сэкономить $337 млрд, отмечали в ведомстве. В мае Обама выступил с защитой своей реформы и призвал Конгресс быть «политические смелыми» и не отменять закон.