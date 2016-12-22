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Макрон рассказал о намерении Трампа решить вопрос о Парижском соглашении
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Макрон рассказал о намерении Трампа решить вопрос о Парижском соглашении
Политика, 03:55
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Макрон рассказал о намерении Трампа решить вопрос о Парижском соглашении

Президент США Дональд Трамп может вернуться к вопросу о Парижском соглашению по климату. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон, сообщает Reuters со ссылкой на газету Le Journal du Dimanche.

«[Трамп] сказал мне, что он попытается найти решение данного вопроса в ближайшие месяцы», — сказал Макрон. — «Мы обсудили детали того, что поможет ему вернуться к Парижскому соглашению».

Трамп объявил о выходе из Парижского соглашения 1 июня. По его словам, оно невыгодно для США, так к 2025 году при исполнении положений договора Америка потеряет 2,7 млн рабочих мест. Однако американский лидер заявил, что Вашингтон будет вести переговоры по корректировке соглашения, чтобы оно было справедливым для граждан США. Трамп подчеркнул, что Соединенные штаты не будут соблюдать «необязательные» пункты документа с 1 июня.

После того, как Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что он уходит из ​экспертных советов при президенте США. «Изменение климата — это реальность», — написал он на своей странице в Twitter. Маск отметил, что отказ Соединенных штатов от соглашения вредит не только США, но и «всеми миру».

Также из экспертных советов вышел глава The Walt Disney Company Роберт Игер. Он написал в своем Twitter, что решил уйти по «принципиальным соображениям» из-за позиции США по Парижскому соглашению.

Парижское соглашение подписали в 2015 году 196 стран. Как сказано в документе, подписавшие его государства должны выделить $100 млрд развивающимся странам, чтобы они решили климатические проблемы. После выхода США из соглашения Турция приняла решение о приостановке его ратификации, заявлял турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

Помощник президента России Андрей Белоусов, заявил, что без США Парижское соглашение будет «недееспособно», так как Соединенные штаты — одни «из крупнейших эмитентов выбросов». По его словам, к решению Трампа о выходе из договора в Кремле отнеслись «с сожалением».

Теги: Дональд Трамп , Эмманюэль Макрон , Парижское соглашение по климату
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