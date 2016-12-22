Макрон рассказал о намерении Трампа решить вопрос о Парижском соглашении

Годовщину подавления мятежа в Турции отметили массовыми ночными митингами

В Сенегале в результате давки на стадионе погибли восемь человек

Экс-глава ФБР начал торги за издание своих мемуаров о работе с Трампом

Администрация Трампа решила вывести кибервойска из-под влияния разведки

СМИ узнали о требовании шести стран к FIFA лишить Катар ЧМ-2022

МВД не подтвердило угрозу взрыва в ТЦ «Авиапарк» в Москве

Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде

Клинцевич увидел «глубокий кризис» в отношениях ЕС и Украины

СМИ узнали личность напавшего на туристов в Египте

Reuters сообщило о похищении американского журналиста в Конго

Франция призвала снять санкции с Катара

Депутат Рады показал последнее СМС от Вороненкова

В Абхазии установили личности убийц российского туриста

Однопартийцы Добкина пообещали собрать $1,9 млн для внесения залога

ЦСКА стартовал в чемпионате России с победы

МЧС продлило штормовое предупреждение в Москве до утра 16 июля

В Эквадоре в результате ДТП с автобусом погибли 14 человек

Чиновник Белого дома заявил о готовности стать питбулем Трампа

СМИ сообщили об эвакуации 6 тыс. человек из торгового центра в Москве

В Кот-д'Ивуаре боевики напали на военные части

Нарушивших антидопинговые правила спортсменов лишат стипендии президента

В Геленджике задержали перекрывших трассу М4 активистов

Постпред России при ООН заявил об изменении ВКП позиции по Женеве-8

Мы весь мир перевернем: 10 ярких цитат Кадырова в 2017 году

Победительницей Уимблдона впервые за 23 года стала испанская теннисистка

Советник президента заявил о возможном учащении погодных аномалий

Кузнецова начала проверку данных об изъятии ребенка у россиян в Эстонии

Киевский суд арестовал бывшего харьковского губернатора Добкина

В США умерла единственная женщина — обладательница Филдсовской премии