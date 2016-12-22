В Сенегале в результате давки на стадионе погибли восемь человек

В Сенегале во время давки на стадионе в конце матча местной Лиги чемпионов погибли восемь человек, 49 получили тяжелые ранения. Об этом сообщает агентство ASP.
Как отмечается в сообщении агентства, среди погибших была девочка.
Инцидент произошел на стадионе в сенегальской столице Дакар. По предварительной информации, после окончания матча болельщики стали давить друг-друга на выходе из здания. Из-за большого скопления людей обвалилась одна из стен стадиона. К место происшествия стянуты пожарные и медики.
Гибель восьми человек подтвердили в министерство спорта страны, сообщает Reuters. Как рассказали в ведомстве, в конце матча между болельщиками футбольных команд Union Sportive Ouakam и Stade de Mbour началась потасовка. Полиция применила слезоточивый газ, и толпа ринулась к выходу, в результате чего образовалась давка. Как отмечает Би-Би-Си, потасовка началась после того, как Mbour забил свой второй гол в ворота US Ouakam в ходе добавочного времени и выиграла матч со счетом 2:1.