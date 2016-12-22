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В Сенегале в результате давки на стадионе погибли восемь человек
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В Сенегале в результате давки на стадионе погибли восемь человек
Общество, 03:07
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В Сенегале в результате давки на стадионе погибли восемь человек

В Сенегале во время давки на стадионе в конце матча местной Лиги чемпионов погибли восемь человек, 49 получили тяжелые ранения. Об этом сообщает агентство ASP.

Как отмечается в сообщении агентства, среди погибших была девочка.

Инцидент произошел на стадионе в сенегальской столице Дакар. По предварительной информации, после окончания матча болельщики стали давить друг-друга на выходе из здания. Из-за большого скопления людей обвалилась одна из стен стадиона. К место происшествия стянуты пожарные и медики.

Гибель восьми человек подтвердили в министерство спорта страны, сообщает Reuters. Как рассказали в ведомстве, в конце матча между болельщиками футбольных команд Union Sportive Ouakam и Stade de Mbour началась потасовка. Полиция применила слезоточивый газ, и толпа ринулась к выходу, в результате чего образовалась давка. Как отмечает Би-Би-Си, потасовка началась после того, как Mbour забил свой второй гол в ворота US Ouakam в ходе добавочного времени и выиграла матч со счетом 2:1.

Теги: стадион , Футбол , Сенегал
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