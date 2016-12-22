МВД не подтвердило угрозу взрыва в ТЦ «Авиапарк» в Москве

Угрозы взрыва в торговом центре «Авиапарк» в Москве не было. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД, передает ТАСС.

«Сообщение об угрозе взрыва в ТЦ «Авиапарк» не подтвердилось», — заявил собеседник агентства.



ТЦ «Авиапарк» работает в «нормальном» режиме, рассказала представитель пресс-службы торгового центра Юлия Мосолова. Она отметила, что «тревога была ложной».



Как рассказывала Мосолова РБК, торговый центр был эвакуирован в субботу, 15 июля, из-за сообщения о бомбе. По ее словам, из здания эвакуировали «не так много людей», потому что ТЦ должен был закрыться через час.

Очевидец Халимат Текеева рассказала РБК, что из здания вывели две тысячи человек. По ее словам, все воспринимали эвакуацию «спокойно» и паники не было. Как сообщало агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, из торгового центра были эвакуированы шесть тысяч человек.