Макарова и Веснина впервые выиграли Уимблдон в парном разряде

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова победили в финале Уимблдонского теннисного турнира в парном разряде со счетом 6:0

Елена Веснина и Екатерина Макарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в своей карьере выиграли Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде. Об этом сообщается на сайте турнира.



Как отмечается в сообщении, россиянки обыграли румынку Монику Никулеску и теннисистку из Тайвани Чжань Хаоцин со счетом 6:0, 6:0 в пользу спортсменок из России.

Веснина и Макарова набрали четыре очка в первые 22 минуты, говорится на сайте Уимблдонского теннисного турнира. Россиянки обыграли своих соперниц за 55 минут.

Как заявил ТАСС президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, Макарова и Веснина — «одна из лучших пар в мире». Он отметил, что во время игры пары были на «разных скоростях». Тарпищев добавил, что у соперниц россиянок «хуже шла подача» и «финал сложился в одни ворота». По его словам, во время игры была видна разница в «классе» спортсменок.

В 2013 году Макарова и Веснина стали победителя теннисного турнира «Ролан Гаррос», а в 2014 году они выиграли Открытой чемпионат США. В результате, из всех турниров Большого шлема россиянкам осталось выиграть Australian Open, чтобы упрочить свою победу в турнирах Большого шлема, отмечается на сайте умиблднского турнира. В 2016 году Макарова и Веснина завоевали золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в парном разряде.