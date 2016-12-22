Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,65 59,08 EUR Нал. 68,53 67,66 USD Бирж. 59,09 -0,73 EUR Бирж. 67,75 -0,43 USD ЦБ. 59,88 -0,30 EUR ЦБ. 68,36 -0,45 EUR/USD 1,15 +0,01 ММВБ 1960,69 +0,04% РТС 1044,27 +1,40% Brent 49,09 +1,49% DJIA 21637,74 +0,39% Nasdaq 6312,47 +0,61% FTSE 7378,39 -0,47%
Клинцевич увидел «глубокий кризис» в отношениях ЕС и Украины
Лента новостей
Reuters сообщило о похищении американского журналиста в Конго 00:21, Общество Франция призвала снять санкции с Катара 15 июл, 23:55, Политика Депутат Рады показал последнее СМС от Вороненкова 15 июл, 23:37, Политика В Абхазии установили личности убийц российского туриста 15 июл, 23:18, Общество Однопартийцы Добкина пообещали собрать $1,9 млн для внесения залога 15 июл, 22:34, Политика ЦСКА стартовал в чемпионате России с победы 15 июл, 22:00, Спорт МЧС продлило штормовое предупреждение в Москве до утра 16 июля 15 июл, 21:54, Общество В Эквадоре в результате ДТП с автобусом погибли 14 человек 15 июл, 21:14, Общество Чиновник Белого дома заявил о готовности стать питбулем Трампа 15 июл, 20:31, Политика СМИ сообщили об эвакуации 6 тыс. человек из торгового центра в Москве 15 июл, 20:16, Общество В Кот-д'Ивуаре боевики напали на военные части 15 июл, 19:50, Политика Нарушивших антидопинговые правила спортсменов лишат стипендии президента 15 июл, 19:05, Общество В Геленджике задержали перекрывших трассу М4 активистов 15 июл, 18:51, Общество Постпред России при ООН заявил об изменении ВКП позиции по Женеве-8 15 июл, 18:47, Политика Мы весь мир перевернем: 10 ярких цитат Кадырова в 2017 году 15 июл, 18:18, Политика Победительницей Уимблдона впервые за 23 года стала испанская теннисистка 15 июл, 18:07, Спорт Советник президента заявил о возможном учащении погодных аномалий 15 июл, 18:02, Общество Кузнецова начала проверку данных об изъятии ребенка у россиян в Эстонии 15 июл, 17:20, Общество Киевский суд арестовал бывшего харьковского губернатора Добкина 15 июл, 17:10, Политика В США умерла единственная женщина — обладательница Филдсовской премии 15 июл, 17:04, Общество Пострадавшего при ДТП в Москве ребенка эвакуировали на вертолете 15 июл, 16:39, Общество Cуд Болгарии экстрадирует подозреваемого в похищении ребенка россиянина 15 июл, 16:26, Общество Льюис Хэмилтон установил рекорд на Гран-при Великобритании 15 июл, 16:21, Спорт СМИ сообщили о связи с ИГ ранившего россиянку в Египте мужчины 15 июл, 15:56, Общество Эксперты объяснили включение мимозы в список запрещенных веществ 15 июл, 15:50, Общество Georgian Airways ответила на заявление Минтранса об ограничении рейсов 15 июл, 15:45, Общество В Иркутске госпитализировали 13 пострадавших в ДТП с маршруткой 15 июл, 15:12, Общество МВД сообщило об уничтожении подозрительной сумки в центре Петрозаводска 15 июл, 15:12, Общество
Клинцевич увидел «глубокий кризис» в отношениях ЕС и Украины
Политика, 01:04
0
Клинцевич увидел «глубокий кризис» в отношениях ЕС и Украины

По мнению первого заместителя главы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в отношениях Евросоюза и Украины наступил «глубокий кризис». Так сенатор расценил слова главы МИД Украины Павла Климкина об отсутствии итоговой декларации саммита ЕС — Украина в Киеве.

«Да… от перспектив сотрудничества Украины и ЕС прямо-таки дух захватывает. Не успели подписать между собой соглашение об ассоциации, а налицо уже глубокий кризис в отношениях», — цитирует Клинцевича РИА Новости. «Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии необходимости в итоговой декларации саммита Украина — ЕС — это хорошая мина при плохой игре», — пояснил сенатора.

Ранее 15 июля Климкин заявил, что не видит смысла в составлении итогового заявления после прошедшего в Киеве саммита Украина — Евросоюз. По его словам, необходимости в «еще одной ненужной бумажке» нет, потому что все «достижения уже зафиксированы».

«Зачем нам текст на три, четыре, пять страниц, который прочитают только эксперты и в котором нет действительно прорывных вещей», — пояснил украинский министр.

Молчаливая поддержка: чем закончился киевский саммит Украина — Евросоюз
Политика

Саммит Украина — Евросоюз прошел в Киеве 12 — 13 июля 2017 года. Европейскую сторону представляли глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики Федерика Могерини. Перед началом встречи пресс-служба президента Украины сообщила, что прежде всего будет обсуждаться исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, проведение реформ на Украине, конфликт на Донбассе и Крым.

О том, что завершение саммита без итогового документа по правилам европейской дипломатии является демонстрацией «глубокого кризиса в отношениях» газета «Европейская правда» написала в день его закрытия. «19-й саммит Украина — ЕС, второй раз в истории наших отношений, завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации», — говорилось в сообщении газеты.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Украина , Евросоюз , Совет Федерации , Франц Клинцевич
Главное
В Абхазии установили личности убийц российского туриста Общество
Материалы по теме
Клинцевич заявил о непричастности к обыскам в офисе «Инвалидов войны» Политика
Клинцевич назвал массовые хакерские атаки «кибертерроризмом» Общество
Клинцевич объяснил Кириенко «провокацию с преемником Путина» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку