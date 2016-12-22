Клинцевич увидел «глубокий кризис» в отношениях ЕС и Украины

По мнению первого заместителя главы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич в отношениях Евросоюза и Украины наступил «глубокий кризис». Так сенатор расценил слова главы МИД Украины Павла Климкина об отсутствии итоговой декларации саммита ЕС — Украина в Киеве.

«Да… от перспектив сотрудничества Украины и ЕС прямо-таки дух захватывает. Не успели подписать между собой соглашение об ассоциации, а налицо уже глубокий кризис в отношениях», — цитирует Клинцевича РИА Новости. «Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об отсутствии необходимости в итоговой декларации саммита Украина — ЕС — это хорошая мина при плохой игре», — пояснил сенатора.

Ранее 15 июля Климкин заявил, что не видит смысла в составлении итогового заявления после прошедшего в Киеве саммита Украина — Евросоюз. По его словам, необходимости в «еще одной ненужной бумажке» нет, потому что все «достижения уже зафиксированы».

«Зачем нам текст на три, четыре, пять страниц, который прочитают только эксперты и в котором нет действительно прорывных вещей», — пояснил украинский министр.

Саммит Украина — Евросоюз прошел в Киеве 12 — 13 июля 2017 года. Европейскую сторону представляли глава Евросовета Дональд Туск, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики Федерика Могерини. Перед началом встречи пресс-служба президента Украины сообщила, что прежде всего будет обсуждаться исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, проведение реформ на Украине, конфликт на Донбассе и Крым.

О том, что завершение саммита без итогового документа по правилам европейской дипломатии является демонстрацией «глубокого кризиса в отношениях» газета «Европейская правда» написала в день его закрытия. «19-й саммит Украина — ЕС, второй раз в истории наших отношений, завершится без одобрения итогового заявления или совместной декларации», — говорилось в сообщении газеты.