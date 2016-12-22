Reuters сообщило о похищении американского журналиста в Конго

В Демократической республике Конго неизвестные похитили американского журналиста и трех охранников. Об этом сообщили представители местных властей, передает Reuters.

По его словам, неизвестные атаковали группу, в которую входил гражданин США, два голландских журналиста и 13 конголезских рейнджеров. Как рассказал Reuters представитель местных властей, инцидент произошел в национальном парке Окапи на северо-востоке страны. Он отметил, что двух голландских журналистов и трех конголезских рейнджеров нашли, и они находятся в безопасности.

Собеседник агентства заявил, что не знает, какая группировка ответственна за нападение на иностранцев. Он добавил, пока нет доказательств, что американский журналист или охранники были похищены. По словам представителя властей, последний случай похищения был более года назад.

Поисками пропавших занимается армия, рассказал собеседник Reuters. Он отметил, что поисковую операцию затрудняет густой лес, где пропал журналист и рейнджеры.

По данным Associated Press, нападение совершили боевики отряда самообороны «Май—Май». Как отмечает агентство, из десяти пропавших человек нашли шестерых.

В Государственном департаменте США выразили озабоченность в связи с информацией о возможном похищении «американского гражданина в Конго», отмечает агентство.