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Франция призвала снять санкции с Катара
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Франция призвала снять санкции с Катара
Политика, 15 июл, 23:55
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Франция призвала снять санкции с Катара

Франция призвала снять санкции против Катара. Об этом заявил французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан после встречи со своим катарским коллегой Мухаммадом бен Абдуррахман Аль Тани в Дохе, передает Reutets.

«Франция призывает как можно скорее снять все меры, которые влияет на граждан [Катара], многонациональные семьи, которые были разделены, и студентов», — сказал он.

В этот же день Дриан посетил с визитом Саудовскую Аравию, где в городе Джидда он встретился с саудовским министром иностранных дел Аделем аль-Джубейром. Во время встречи с ним глава МИД Франции выразил озабоченность в связи с ситуацией с Катаром.

По словам Джубейра, ее можно решить на Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входит шесть стран региона. Он выразил надежду, что кризис с Катаром решится в рамках стран Персидского залива и Доха «ответит требованиям международного сообщества».

В июне десять стран заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Они обвиняли Доху в поддержке террористических организаций, в том числе «Исламского государства» (запрещена на территории России), и во вмешательстве в свои внутренние дела.

В конце июня четыре страны, а именно Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Саудовская Аравия и Бахрейн, направили Катару требования. В том числе, они требовали у Дохи запретить вещание телеканала телеканала Al Jazeera, закрыть военную базу Турции на своей территории, прекратить связи с организацией «Братья Мусульмане» (запрещена в России), с «Хезболлой», ИГ и «Аль-Каидой» (запрещена в России).

Катар в начале июля заявил, что отказывается выполнять требования четырех стран. По словам главы катарского МИД Аль-Тани, они ограничивают суверенитет страны. Он подчеркнул, что Доха не будет блокировать вещание Al Jazeera и закрывать военную турецкую базу на своей территории.

Теги: Франция , Катар , разрыв дипломатических отношений , Жан-Ив Ле Дриан
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