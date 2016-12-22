Однопартийцы Добкина пообещали собрать $1,9 млн для внесения залога

Депутаты Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» готовы собрать $1,9 млн для внесения залога за депутата, бывшего губернатора Харьковской области Михаила Добкина. Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

«И я, и все остальные члены нашей команды, будем помогать своему другу и коллеге выйти из этой ситуации, чтобы он ни одной минуты не находился в заключении в следственном изоляторе», — приводятся в сообщении слова депутата от «Оппозиционного блока» Верховной Рады Вадима Новинского.

Он отметил, что на следующей неделе станет известно, сколько «внесет каждый из нас в это благородное дело»​. Новинский подчеркнул, что с решением суда не согласен, поскольку Добкина «было достаточно передать на поруки». По его словам, все 42 депутата фракции «были готовы взять его на поруки, но суд эти доводы не принял».

«Добкин сдал все свои паспорта, никуда не собирался бежать и был готов сотрудничать со следствием», — подчеркнул он.

Как написал в своем Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луцено, Добкин подозревается в сговоре «для злоупотребления служебным положением» и в планировании завладеть 78 га земли в Харькове, которая оценена в 200 млн грн (более 498 млн руб.) В конце июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.



В середине июля украинский парламент дал согласие на арест, задержание и привлечение к уголовной ответственности экс-губернатора Харькова. В субботу, 15 июля, Печерский районный суд Киев вынес решение об аресте Добкина на два месяца. Также суд установил залог в размере 50 млн грн ($1,9 млн).



Экс-губернатор Харькова заявил телеканалу «112 Украина», что его арестуют, потому что у него нет 50 млн гривен. По его словам, он настроен на «худший вариант».