МЧС продлило штормовое предупреждение в Москве до утра 16 июля

В Москве ожидается шторм до утра 16 июля. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе московского главка МЧС.

«Ночью и утром до 11:00 мск 16 июля местами в городе Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 18–23 м/с», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе предупредили, что возможно повреждение линий электропередачи и кровель домов. Кроме того, из-за шторма возможны повал деревьев и наполнение водой дорог, добавили в МЧС.

В разговоре с ТАСС в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС по Москве отметили, что порывы ветра могут достигать 23 м/с.

Согласно сообщению на сайте ГУ МЧС по столице, в Москве в ночь на 16 июля температура воздуха составит 18 градусов, а днем в воскресенье воздух прогреется до 25 градусов. ​Возможны гроза, сильный дождь, а также ветер, порывы которого достигнут 17 м/с, отмечается в сообщении. В ведомстве отметили, что опасные природные явления не ожидаются.

Ранее МЧС предупредило, что днем в субботу, 15 июля, в Москве могут пройти грозы, град и шквалистый ветер. В ведомстве также отмечали, что такие погодные условия в столице могут сохраниться до воскресенья.