В Эквадоре в результате ДТП с автобусом погибли 14 человек

В столице Эквадора Кито в результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, еще 26 пострадали. Об этом сообщает местная газета El Comercio со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям.
По информации издания, автобус перевернулся на дороге, после чего загорелся. Причины случившегося пока неизвестны. Инцидент произошел накануне, 14 июля, однако о погибших в службе по чрезвычайным ситуациям сообщили 15 июля, отмечает El Comercio. Сообщение об аварии поступило в 21:44 по местному времени (5:44 мск), уточнили в службе.
Пострадавших при ДТП госпитализировали с травмами разной степени тяжести, многие из пассажиров автобуса получили ожоги, пишет издание.
В службе по чрезвычайным ситуациям опасаются, что число жертв может возрасти, пишет El Comercio. На месте происшествия работали 11 машин скорой помощи, отмечает издание.