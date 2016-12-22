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В Кот-д'Ивуаре боевики напали на военные части
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В Кот-д'Ивуаре боевики напали на военные части
Политика, 19:50
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В Кот-д'Ивуаре боевики напали на военные части

В Кот-д'Ивуаре боевики напали на военные части в городе Абиджан и городе Корого. Об этом Reuters сообщил представитель военной части в Абиджане.

Инцидент произошел в ночь на 15 июля, уточнил он. «Нападение было совершено в районе Абобо в Абиджане, там жертв не было. В Корого были ликвидированы трое нападавших», — рассказал полковник.

Он отметил, что в настоящий момент «ситуация спокойная».

Представитель военных добавил, что в Абобо также атаковали полицейский участок. Кто именно это сделал и с какой целью, пока неизвестно, подчеркнул он.

Теги: боевики , нападение , Кот-д’Ивуар
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