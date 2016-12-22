Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,55 59,12 EUR Нал. 68,40 67,73 USD Бирж. 59,09 -0,73 EUR Бирж. 67,75 -0,43 USD ЦБ. 59,88 -0,30 EUR ЦБ. 68,36 -0,45 EUR/USD 1,15 +0,01 ММВБ 1960,69 +0,04% РТС 1044,27 +1,40% Brent 49,09 +1,49% DJIA 21637,74 +0,39% Nasdaq 6312,47 +0,61% FTSE 7378,39 -0,47%
Постпред России при ООН заявил об изменении ВКП позиции по Женеве-8
Лента новостей
Постпред России при ООН заявил об изменении ВКП позиции по Женеве-8 18:47, Политика Перевернутый мир и день Помпеи: 10 ярких цитат Кадырова в 2017 году 18:18, Политика Победительницей Уимблдона впервые за 23 года стала испанская теннисистка 18:07, Спорт Советник президента заявил о возможном учащении погодных аномалий 18:02, Общество Кузнецова начала проверку данных об изъятии ребенка у россиян в Эстонии 17:20, Общество Киевский суд арестовал бывшего харьковского губернатора Добкина 17:10, Политика В США умерла единственная женщина — обладательница Филдсовской премии 17:04, Общество Пострадавшего при ДТП в Москве ребенка эвакуировали на вертолете 16:39, Общество Cуд Болгарии экстрадирует подозреваемого в похищении ребенка россиянина 16:26, Общество Льюис Хэмилтон установил рекорд на Гран-при Великобритании 16:21, Спорт СМИ сообщили о связи с ИГ ранившего россиянку в Египте мужчины 15:56, Общество Эксперты объяснили включение мимозы в список запрещенных веществ 15:50, Общество Georgian Airways ответила на заявление Минтранса об ограничении рейсов 15:45, Общество В Иркутске госпитализировали 13 пострадавших в ДТП с маршруткой 15:12, Общество МВД сообщило об уничтожении подозрительной сумки в центре Петрозаводска 15:12, Общество Россия отложила запуск двух аппаратов к Луне на год 14:45, Технологии и медиа Выписали пострадавшую при нападении на туристов в Хургаде россиянку 14:42, Общество МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ближайшие часы 14:10, Общество В аэропорту Херсон задержали разыскиваемого Интерполом россиянина 13:57, Общество МИД Украины счел ненужной «бумажкой» заявление по итогам саммита с ЕС 13:55, Политика МИД ФРГ рассказал о «ярости» Берлина после убийства туристов в Египте 13:40, Общество СК начал проверку после отравления детей в лагере в Кабардино-Балкарии 13:32, Общество Умер художник-постановщик фильма «Спасти рядового Райана» Томас Сандерс 13:20, Общество Times связала с Россией кибератаки на ирландские и британские энергосети 13:07, Политика Россия одержала первую победу на чемпионате мира по водным видам спорта 13:05, Спорт В конгрессе США предложили объединить санкции против России и КНДР 12:57, Политика «Реал» оценил 20-летнего новичка в €500 млн 12:25, Спорт Глушаков ответил на оскорбления болельщиков в матче за Суперкубок 12:12, Общество
Постпред России при ООН заявил об изменении ВКП позиции по Женеве-8
Политика, 18:47
0
Постпред России при ООН заявил об изменении ВКП позиции по Женеве-8

Делегация высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции скорректировал свою позицию в ходе седьмого раунда межсирийских переговоров Женева-7. Члены делегации «не упоминали о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада и легитимного правительства» Сирии. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Алексей Бородавкин, передает «РИА Новости».

Бородавки подчеркнул, что до «радикальных оппозиционеров, и до их спонсоров дошло», что сначала необходимо установить перемирие в Сирии, и только после этого договариваться о политической реформе. «Теперь они (оппозиционеры — РБК.) говорят не о свержении легитимного сирийского правительства во главе с Башаром Асадом, а о достижении договоренностей с ним о политической реформе», — заключил он.

Переговоры, в которых ВКП участвовала впервые, прошли конструктивно и завершились положительно, на что повлияли результаты встреч в Астане и Гамбурге, а также «заявления лидеров стран, которые вовлечены в решение сирийского конфликта», отметил постпред России при ООН в Женеве.

В качестве минуса прошедших переговоров Бородавки отметил, что в делегации ВКП остаются представители, которые считают необходимой отставку Асада, и хотят исключить из принципов будущей сирийской государственности «принцип светскости».

По словам Бородавкина, Россия надеется согласовать детали по четырем зонам деэскалации в Сирии до Женевы-8.

Седьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве начался 10 июля со встречи спецпосланника ООН по сирийскому урегулированию​ Стаффана де Мистуры с делегацией правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари. Де Мистура отметил «больший потенциал» для прогресса в урегулировании сирийского вопроса. По его словам, соглашения по деэскалации должны «упростить» конфликт и стабилизировать ситуацию. Также он подчеркнул, что перемирия на юго-западе Сирии, о котором Россия и США договорились 7 июля, в «в целом соблюдается».

В ходе Женевы-7 де Мистура провел переговоры с главами делегаций сирийской оппозиции — Высшего комитета по переговорам и с московской и каирской платформами.

Главными темами обсуждения станут реформирование Конституции Сирии и борьбу с терроризмом, заявлял Бородавки еще до начала переговоров. 

Теги: ООН , Сирия , Алексей Бородавкин , Женева-8 , Женева-7
Главное
В Геленджике задержали перекрывших трассу М-4 активистов Общество
Материалы по теме
Спецпосланник ООН по Сирии увидел возможность стабилизации конфликта Политика
В Астане не удалось согласовать границы зон безопасности в Сирии Политика
Встречу в Астане по урегулированию в Сирии решили перенести Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку