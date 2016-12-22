Постпред России при ООН заявил об изменении ВКП позиции по Женеве-8

Делегация высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции скорректировал свою позицию в ходе седьмого раунда межсирийских переговоров Женева-7. Члены делегации «не упоминали о необходимости отставки президента Сирии Башара Асада и легитимного правительства» Сирии. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Алексей Бородавкин, передает «РИА Новости».

Бородавки подчеркнул, что до «радикальных оппозиционеров, и до их спонсоров дошло», что сначала необходимо установить перемирие в Сирии, и только после этого договариваться о политической реформе. «Теперь они (оппозиционеры — РБК.) говорят не о свержении легитимного сирийского правительства во главе с Башаром Асадом, а о достижении договоренностей с ним о политической реформе», — заключил он.

Переговоры, в которых ВКП участвовала впервые, прошли конструктивно и завершились положительно, на что повлияли результаты встреч в Астане и Гамбурге, а также «заявления лидеров стран, которые вовлечены в решение сирийского конфликта», отметил постпред России при ООН в Женеве.

В качестве минуса прошедших переговоров Бородавки отметил, что в делегации ВКП остаются представители, которые считают необходимой отставку Асада, и хотят исключить из принципов будущей сирийской государственности «принцип светскости».

По словам Бородавкина, Россия надеется согласовать детали по четырем зонам деэскалации в Сирии до Женевы-8.

Седьмой раунд переговоров по Сирии в Женеве начался 10 июля со встречи спецпосланника ООН по сирийскому урегулированию​ Стаффана де Мистуры с делегацией правительства Сирии во главе с постпредом страны при ООН Башаром Джаафари. Де Мистура отметил «больший потенциал» для прогресса в урегулировании сирийского вопроса. По его словам, соглашения по деэскалации должны «упростить» конфликт и стабилизировать ситуацию. Также он подчеркнул, что перемирия на юго-западе Сирии, о котором Россия и США договорились 7 июля, в «в целом соблюдается».

В ходе Женевы-7 де Мистура провел переговоры с главами делегаций сирийской оппозиции — Высшего комитета по переговорам и с московской и каирской платформами.

Главными темами обсуждения станут реформирование Конституции Сирии и борьбу с терроризмом, заявлял Бородавки еще до начала переговоров.