Советник президента заявил о возможном учащении погодных аномалий

Погодные аномалии, которые наблюдаются в 2017 году, могут повторяться в будущем все чаще. Такое мнение высказал советник президента по вопросам климата Александр Бедрицкий на форуме МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность» в Вытегре, передает «РИА Новости».



«Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год — это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще», — сказал он. Температурный контраст между экватором и полюсами сокращается в связи с потеплением в Арктике, что приводит к увеличению региональных атмосферных процессов, пояснил Бедрицкий.

«Область температурных аномалий поверхностей океана также вносит свой вклад в атмосферу блокирующих процессов, в том числе в атлантическом и европейском секторе», — добавил он. Советник президента подчеркнул, что из-за этого происходит резкое изменение погоды.

Он добавил, что при обеспечении экологической и гидрометеорологической безопасности необходимо учитывать климатический фактор. Эти условия позволят снизить «риски для жизнедеятельности населения и для проведения спасательных операций», считает Бедрицкий. Кроме того, необходимо изучить ледяной покров Северного Ледовитого океана и то, как он влияет на атмосферные циклоны, заключил он.