Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,57 59,11 EUR Нал. 68,40 67,71 USD Бирж. 59,09 -0,73 EUR Бирж. 67,75 -0,43 USD ЦБ. 59,88 -0,30 EUR ЦБ. 68,36 -0,45 EUR/USD 1,15 +0,01 ММВБ 1960,69 +0,04% РТС 1044,27 +1,40% Brent 49,09 +1,49% DJIA 21637,74 +0,39% Nasdaq 6312,47 +0,61% FTSE 7378,39 -0,47%
Кузнецова начала проверку данных об изъятии ребенка у россиян в Эстонии
Лента новостей
В США умерла единственная женщина — обладательница Филдсовской премии 17:04, Общество Пострадавшего при ДТП в Москве ребенка эвакуировали на вертолете 16:39, Общество Cуд Болгарии экстрадирует подозреваемого в похищении ребенка россиянина 16:26, Общество Льюис Хэмилтон установил рекорд на Гран-при Великобритании 16:21, Спорт СМИ сообщили о связи с ИГ ранившего россиянку в Египте мужчины 15:56, Общество Эксперты объяснили включение мимозы в список запрещенных веществ 15:50, Общество Georgian Airways ответила на заявление Минтранса об ограничении рейсов 15:45, Общество В Иркутске госпитализировали 13 пострадавших в ДТП с маршруткой 15:12, Общество МВД сообщило об уничтожении подозрительной сумки в центре Петрозаводска 15:12, Общество Россия отложила запуск двух аппаратов к Луне на год 14:45, Технологии и медиа Выписали пострадавшую при нападении на туристов в Хургаде россиянку 14:42, Общество МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ближайшие часы 14:10, Общество В аэропорту Херсон задержали разыскиваемого Интерполом россиянина 13:57, Общество МИД Украины счел ненужной «бумажкой» заявление по итогам саммита с ЕС 13:55, Политика МИД ФРГ рассказал о «ярости» Берлина после убийства туристов в Египте 13:40, Общество СК начал проверку после отравления детей в лагере в Кабардино-Балкарии 13:32, Общество Умер художник-постановщик фильма «Спасти рядового Райана» Томас Сандерс 13:20, Общество Times связала с Россией кибератаки на ирландские и британские энергосети 13:07, Политика Россия одержала первую победу на чемпионате мира по водным видам спорта 13:05, Спорт В конгрессе США предложили объединить санкции против России и КНДР 12:57, Политика «Реал» оценил 20-летнего новичка в €500 млн 12:25, Спорт Глушаков ответил на оскорбления болельщиков в матче за Суперкубок 12:12, Общество Рейс Москва — Караганда экстренно сел в аэропорту Казани из-за задымления 12:07, Общество В Подмосковье на фельдшера скорой помощи напала пациентка 11:46, Общество МВД задержало сообщившего о ложном минировании аэропорта Внуково мужчину 11:39, Общество Минтранс назвал причину ограничения полетов Georgian Airways в Москву 11:38, Политика Кадыров пообещал «перевернуть мир» в случае ядерной войны 11:30, Политика В Подмосковье на Горьковском шоссе микроавтобус столкнулся с грузовиком 10:59, Общество
Кузнецова начала проверку данных об изъятии ребенка у россиян в Эстонии
Общество, 17:20
0
Кузнецова начала проверку данных об изъятии ребенка у россиян в Эстонии

Омбудсмен по правам ребенка в России Анна Кузнецова начала проверку информации об изъятии ребенка из семьи россиян в Эстонии. Об этом сообщается на сайте уполномоченного.

«В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка поступила информация о случае изъятия ребенка из семьи россиян в Эстонии», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту уже установлены контакты с посольством и проведены переговоры с уполномоченными структурами, отмечается в сообщении. Также подчеркивается, что в ближайшее время будут направлены необходимые запросы. «Важно, чтобы все дальнейшие шаги были предприняты в интересах семьи», — отмечается на сайте уполномоченного.

О том, что органы опеки в Эстонии изъяли из семьи россиян, проживающих в Таллине, восьмилетнюю девочку, сообщила адвокат семьи Виолетта Волкова. Восьмилетнюю дочь изъяли из семьи Анатолия Газаряна и Анны Михайловой «по тем формальным основаниям, что у них в семье якобы существует угроза жизни ребенку в связи со старыми обоями в доме, но фактически — в связи с их намерением вернуться в Россию», уверена адвокат.

Она уточнила, что отец девочки — пенсионер, а мать — инвалид. По словам Волковой, органы опеки проводили надзор над семьей россиян на протяжении нескольких лет. Она пояснила, что одной из основных претензий являлось их тяжелое финансовое положение, а не нарушения в отношении девочки. Адвокат уточнила, что семья получала пособия на сумму €460. На жизнь этих денег хватало, однако на ремонт квартиры — нет, отмечала она. «В итоге отец заявил органам опеки, что перевозит семью в Россию, после чего ребенка изъяли», — подчеркнула Волкова.

Она добавила, что ребенка изъяли до середины октября, после этого состоится заседание органов опеки, на котором решится дальнейшая судьба девочки. Адвокат также отмечала, что девочка просит родителей вернуть ее в семью.

Теги: Эстония , детский омбудсмен , Анна Кузнецова
Главное
СМИ сообщили о связи с ИГ ранившего россиянку в Египте мужчины Общество
Материалы по теме
В Эстонии из семьи россиян изъяли ребенка из-за «старых обоев» в квартире Общество
Власти Финляндии изъяли ребенка у россиянки Общество
Минобрнауки создаст группы по мониторингу изъятия детей из семьи Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку