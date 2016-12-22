В США умерла единственная женщина — обладательница Филдсовской премии

В американском Стэнфорде на 41-м году жизни умерла иранский математик Мариам Мирзахани. Об этом сообщает издание Tehran Times со ссылкой на заявление иранского ученого, директора программы по изучению Солнечной системы в НАСА Фируза Надери.

«Сегодня отключили свет, и это разбило мне сердце... Ушла слишком рано», — приводит издание слова Надери.

Мирзахани скончалась от последствий рака груди, с которым она боролась четыре года. Последние несколько месяцев она находилась в больнице.

Власти Ирана выразили соболезнования в связи со смертью Мариам Мирзахани, передает иранский англоязычный телеканал Press TV.

Президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что с «чувством глубокой печали» получил сообщение о смерти выдающегося математика. Он добавил, что достижения Мирзахани в области науки дали возможность «звучать голосу Ирана» на международных научных форумах.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф также заявил, что смерть Мирзахани «болью отозвалась в сердцах» граждан Ирана, которые гордятся своими выдающимися учеными.

Мариам Мирзахани родилась в столице Ирана — Тегеране. В 1999 году она переехала в США. В 2004 году получила докторскую степень в Гарвардском университете. В 31 год она получила профессорскую степень по математике Стэнфордского университета, в котором начала преподавать. В 2014-м Мирзахани стала первой женщиной-ученым и первой из иранцев, получившей Филдсовскую премию, которую называют аналогом Нобелевской в математической сфере. Ее наградили за «выдающийся вклад в динамику и геометрию римановых поверхностей и теорию пространств их модулей».

Филдсовская премия (Fields Medal) международная премия и медаль, которую вручают раз в четыре года на каждом международном математическом конгрессе двум, трем или четырем молодым математикам не старше 40 лет.