Пострадавшего при ДТП в Москве ребенка эвакуировали на вертолете
Общество, 16:39
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Пострадавшего при ДТП в Москве ребенка эвакуировали на вертолете
В Москве вертолет эвакуировал ребенка, который пострадал при ДТП. Об этом РБК сообщил представитель Научно-практического центра экстренной медицинской помощи Москвы (НПЦ ЭМП).
«Ребенок был доставлен в 15:20 мск в НИИ неотложной детской хирургии и травматалогии», — уточнил он.
В пресс-службе столичного ГИБДД РБК сообщили, что ДТП произошло в 14:20 мск во дворе дома 11 в 17-м проезде Марьиной Рощи. «Водитель машины Chevrolet осуществил наезд на ребенка», — уточнили в ГИБДД.
В пресс-службе добавили, что инспекторы выясняют обстоятельства и причины произошедшего.