Cуд Болгарии экстрадирует подозреваемого в похищении ребенка россиянина

В Болгарии суд города Бургаса экстрадирует гражданина России Свами Парамахамса, которого в своей стране обвинили в пытках и жестоком обращении в отношении двух малолетних девочек. Решение суда может быть обжаловано. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

По данным болгарского следствия, Парамахамс, который является уроженцем российского Хабаровска, имеет непосредственное отношение к секте «Каула-дхарма», лидером которой и является. После предъявления ему судом Бургаса дополнительных обвинений в сексуальных преступлениях и истязании несовершеннолетних инстанция постановила передать подозреваемого в Россию. Следователи выяснили, что ранее он преподавал йогу, а позже его обвинили в похищении и убийстве девушки.

На суде мужчина отрицал свою вину и утверждал, что в России его преследуют из-за его «религиозных убеждений».

В начале июня источник «Интерфакса» сообщал, что последователи движения «Каула-дхарма» могут быть причастны к похищению пятилетнего мальчика, которого полицейские обнаружили на территории Белоруссии в сопровождении россиянина. Источник «Интерфакса» заявлял, что подозреваемым в похищении ребенка оказался 40-летний уроженец Хабаровска. Его также задержала болгарская полиция.

Сотрудники полиции обещали передать найденного мальчика родственникам. По информации столичного Следственного комитета (СК) России, ребенок пропал в Москве в 2016 году. По факту исчезновения мальчика СК расследовало уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетнего».​​

Согласно данным следствия, троих соучастников этого преступления задержали по запросу российского СК на территории иностранных государств, откуда их экстрадируют в Россию.

По данным телеканала НТВ, мать ребенка, Александра — последовательница секты «Каула-дхарма», в которой пропагандируют свободный образ жизни​.