Эксперты объяснили включение мимозы в список запрещенных веществ

Попадание растения мимозы в список наркотических веществ связано с тем, что отдельные его составляющие могут быть использованы для создания наркотических веществ. Об этом РБК сообщил руководитель отделения психопатологии Московского научно-практического центра наркологии Михаил Михайлов.

«Сами по себе растения не являются плохими, в том числе такие, как мимоза. Вопрос заключается в том, какие изомеры растения будут использованы в конечном наркотическом веществе. Что именно в составе растения может иметь наркогенный потенциал», — пояснил Михайлов.

Он добавил, что попадание в список наркотических веществ должно иметь под собой «веские основания». «Внесение в список сопровождается исследованиями, соответственно, по мимозе такие исследования есть и внесение в перечень обоснованно», — считает Михайлов.

Правительство 15 июля приняло постановление о расширении перечня психотропных веществ и наркотических средств. Кроме того, кабмин расширил список растений, которые используются для производства психоактивных веществ и наркотиков. В этот список включили мимозу хостилис (Mimosa hostilis, или Mimosa tenuiflora), в которой содержится диметилтриптамин.

Министерство внутренних дел зафиксировало, что в интернете активно распространяются высушенные части и семена растения для выращивания, отмечалось в сообщении правительства.

Кроме того, список наркотиков пополнился такими веществами, как метоксикетамин, беноциклидин и фуранилфентанил. Еще восемь наименований включили в список препаратов, оборот которых ограничен в России. В их числе: фторбромазепам​, дезхлорэтизолам, клоназолам, нифоксипам, пиразолам, диклазепам, этизолам и меклоназепам.