МВД сообщило об уничтожении подозрительной сумки в центре Петрозаводска

На вокзале в Петрозаводске с помощью гидроразрушителя была уничтожена подозрительная сумка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД Республики Карелии.

В пресс-службе МВД по Республике Карелии РБК сообщили о разминировании бесхозной сумки на вокзале Петрозаводска. «В 9:25 поступило сообщение о подозрительном предмете, на место прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и линейного отдела МВД России на транспорте. После осмотра сумки группой разминирования ОМОН было принято решение использовать гидроразрушитель», — пояснил собеседник РБК в пресс-службе. По его словам, «содержимое сумки не представляло опасности, в сумке находись личные вещи».

Ранее портал Life со ссылкой на социальные сети сообщил о четырех взрывах на вокзале Петрозаводска.

Как уточнило издание «КарелИнформ», подозрительная сумка была обнаружена у киоска «Союзпечать». «Приехали полицейские, спасатели и несколько бригад скорой помощи. Перед вокзалом у ларька с прессой была обнаружена подозрительная сумка. Ее обследовали саперы и собака», — цитирует издание слова очевидца.​ Очевидец предположил, что сумка была уничтожена контролируемыми взрывами.