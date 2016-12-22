Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,56 59,11 EUR Нал. 68,43 67,71 USD Бирж. 59,09 -0,73 EUR Бирж. 67,75 -0,43 USD ЦБ. 59,88 -0,30 EUR ЦБ. 68,36 -0,45 EUR/USD 1,15 +0,01 ММВБ 1960,69 +0,04% РТС 1044,27 +1,40% Brent 49,09 +1,49% DJIA 21637,74 +0,39% Nasdaq 6312,47 +0,61% FTSE 7378,39 -0,47%
МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ближайшие часы
Лента новостей
МИД Украины счел ненужной «бумажкой» заявление по итогам саммита с ЕС 13:55, Политика МИД ФРГ рассказал о «ярости» Берлина после убийства туристов в Египте 13:40, Общество СК начал проверку после отравления детей в лагере в Кабардино-Балкарии 13:32, Общество Умер художник-постановщик фильма «Спасти рядового Райана» Томас Сандерс 13:20, Общество Times связала с Россией кибератаки на ирландские и британские энергосети 13:07, Политика Россия одержала первую победу на чемпионате мира по водным видам спорта 13:05, Спорт В конгрессе США предложили объединить санкции против России и КНДР 12:57, Политика «Реал» оценил 20-летнего новичка в €500 млн 12:25, Спорт Глушаков ответил на оскорбления болельщиков в матче за Суперкубок 12:12, Общество Рейс Москва — Караганда экстренно сел в аэропорту Казани из-за задымления 12:07, Общество В Подмосковье на фельдшера скорой помощи напала пациентка 11:46, Общество МВД задержало сообщившего о ложном минировании аэропорта Внуково мужчину 11:39, Общество Минтранс назвал причину ограничения полетов Georgian Airways в Москву 11:38, Политика Кадыров пообещал «перевернуть мир» в случае ядерной войны 11:30, Политика В Подмосковье на Горьковском шоссе микроавтобус столкнулся с грузовиком 10:59, Общество Юрий Семин назвал «испорченным» матч за Суперкубок России 10:38, Спорт Полицейский насмерть сбил двоих пешеходов в Чувашии 10:29, Общество СМИ узнали о решении Кремля по вопросу о должности президента Татарстана 10:14, Политика При авиаударе по школе в Афганистане пострадали трое детей 10:09, Общество В России расширили список наркотических веществ 09:42, Общество Госдуме предложили отделить производство вина от другого алкоголя 09:17, Общество Новый посол России в Турции приступил к работе в Анкаре 08:50, Политика Российские разработчики мобильных игр заработали на 54% больше за год 08:32, Технологии и медиа Токио заявил о наиболее частых тревогах для истребителей из-за ВКС России 08:25, Политика Восемь человек погибли из-за дождей на северо-востоке Китая 08:25, Общество Пентагон предупредил о рисках покупки Турцией систем С-400 у России 08:08, Политика При столкновении автобусов в Сочи пострадали пять человек 07:33, Общество Рауль Кастро упрекнул Трампа в возврате к риторике холодной войны 07:14, Политика
МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ближайшие часы
Холодное лето 2017, 14:10
0
МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ближайшие часы

Днем в субботу, 15 июля, в Москве могут пройти грозы, шквалистый ветер и град. Об этом говорится в экстренном предупреждении МЧС.

По прогнозам, в субботу в Москве «ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра, при грозе — 12–17 м/с»​. Непогода в столице может сохраниться до 16 июля.

МЧС предупредило москвичей об опасности и рекомендовало по возможности переждать непогоду дома.

Накануне, 14 июля, директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве установился нормальный для лета температурный режим. Температура от 19 до 24 градусов, сообщил он, должна удержаться до конца следующей недели. При этом самым теплым днем должно стать 15 июля, когда воздух в Подмосковье прогреется до 27 градусов.

Теги: Москва , погода , ГУ МЧС по Москве
Главное
МИД Украины счел ненужной «бумажкой» заявление по итогам саммита с ЕС Политика
Материалы по теме
Синоптики пообещали москвичам жаркую погоду в выходные Общество
Гидрометцентр заявил о начале лета в Москве Общество
МЧС предупредило москвичей об ухудшении видимости на дорогах из-за тумана Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку