МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ближайшие часы
Холодное лето 2017, 14:10
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МЧС предупредило москвичей о грозе и граде в ближайшие часы
Днем в субботу, 15 июля, в Москве могут пройти грозы, шквалистый ветер и град. Об этом говорится в экстренном предупреждении МЧС.
По прогнозам, в субботу в Москве «ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра, при грозе — 12–17 м/с». Непогода в столице может сохраниться до 16 июля.
МЧС предупредило москвичей об опасности и рекомендовало по возможности переждать непогоду дома.
Накануне, 14 июля, директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москве установился нормальный для лета температурный режим. Температура от 19 до 24 градусов, сообщил он, должна удержаться до конца следующей недели. При этом самым теплым днем должно стать 15 июля, когда воздух в Подмосковье прогреется до 27 градусов.