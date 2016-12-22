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Россия отложила запуск двух аппаратов к Луне на год
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Россия отложила запуск двух аппаратов к Луне на год
Технологии и медиа, 14:45
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Россия отложила запуск двух аппаратов к Луне на год

Старт двух российских аппаратов «Луна-26» и «Луна-27» к спутнику Земли будет отложен на год. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

Старт миссии аппарата «Луна-25», по его словам, должен пройти, как и было запланировано, в 2019 году. Перенос двух следующих запусков произойдет из-за проекта по исследованию Марса. «На 2020 год решено в лунной программе взять паузу, потому что в этом году должен стартовать второй этап проекта «ЭкзоМарс». Два межпланетных запуска в год, боюсь, наша промышленность пока не осуществит», — рассказал он.

По словам Зеленого, отправка аппаратов «Луна-26» и «Луна-27» будет произведена со сдвигом на год, в 2021 и 2022 годах. «Мы боремся, чтобы эти сроки не ушли дальше», — добавил он.

В истории современной России еще не было ни одного запуска космических аппаратов к Луне. В последний раз советская автоматическая межпланетная станция прилунилась на спутнике Земли в 1976 году. Тогда аппарат «Луна-24» смог доставить с лунной поверхности образец лунного грунта массой 170 г.

По планам лунная программа России должна быть возобновлена в 2019 году, когда в космос отправится «Луна-25». Автоматический зонд должен совершить посадку в районе Южного полюса Луны. На следующий года планировался запуск орбитального космического аппарата «Луна-26», который будет исследовать поверхность с окололунной круговой полярной орбиты высотой 200 км. Следующий посадочный аппарат, «Луна-26», будет оснащен криогенной бурильной установкой, разработку которой ведет Европейское космическое агентство. Оно должно будет пробурить поверхность спутника в районе Южного полюса вглубь на 2 м. Разработку лунных аппаратов ведет НПО им. Лавочкина.

Генеральный директор «Роскосмоса» Игорь Комаров 11 июля заявил, что возможность реализации пилотируемых лунных миссий России начнется с 2030 года. По его словам, возможность полета на Луну зависит от создания комплекса для ракет сверхтяжелого класса.

Для отправки людей к Луне планируется использовать пилотируемый космический корабль «Федерация», который разрабатывается с 2009 года. Бюджет федеральной космической программы на 2016–2025 годы на его создание составляет 59 млрд руб. Первый запуск «Федерации» был также ранее перенесен. Изначально его первый беспилотный полет был запланирован на 2021 год, а полет с экипажем — на 2023 год. Однако вице-премьер России Дмитрий Рогозин в начале июля рассказал, что пилотируемый старт корабля должен пройти в 2024 году с космодрома Байконур.

Теги: РАН , Луна , Космос
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