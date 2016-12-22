Умер художник-постановщик фильма «Спасти рядового Райана» Томас Сандерс
Общество, 13:20
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Умер художник-постановщик фильма «Спасти рядового Райана» Томас Сандерс
В Калифорнии скончался голливудский художник-постановщик Томас Сандерс, участвовавший в создании фильмов «Спасти рядового Райана» и «Дракула». Об этом сообщает The Deadline.
Сандерс умер 6 июля от рака. На момент смерти ему было 63 года. Прощание с ним пройдет 22 июля.
Томас Сандерс работал с такими режиссерами, как Френсис Форд Коппола, Стивен Спилберг, Джон Ву, Тони Скотт, Мэл Гибсон. Он был дважды номинирован на кинопремию «Оскар» в категории «Лучшая работа художника-постановщика» за поставленные при его участии фильмы «Дракула» (1992) и «Спасти рядового Райана» (1998). В числе его работ также были фильмы «Миссия невыполнима 2», «Апокалипсис», «Мы были солдатами» и «Храброе сердце».