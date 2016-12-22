В конгрессе США предложили объединить санкции против России и КНДР

Фракция республиканцев в палате представителей конгресса США предложила объединить законопроекты о санкциях в отношении России и КНДР, сообщает Reuters. По их мнению, это усилит итоговый документ.
Американский сенат принял законопроект о санкциях в отношении России 15 июня, однако палата представителей не приступила к его рассмотрению. Лидер большинства в палате, республиканец Кевин МакКарти, призвал доработать документ. Если бы этот законопроект был дополнен и завершен, после чего отправлен на стол к президенту, это было бы сильным заявлением для всей Америки», — заявил он.
Пакет санкций в отношении КНДР был одобрен палатой в мае. Председатель комитета по иностранным делам сената Боб Коркер сообщил, что в скором времени этот законопроект поступит на рассмотрение. Вместе с тем он добавил, что будет «более чем рад», если палата представителей примет решение объединить документ с законопроектом о санкциях в отношении России.
Однако представитель демократов в комитете, Элиот Энгель, назвал предложение республиканцев очередной попыткой задержать прохождение законопроекта об ужесточении антироссийских санкций. «Это предложение нельзя рассматривать серьезно. Это тактический шаг, направленный на задержку принятия», — заявил он.
Законопроект о санкциях в отношении России в июне принял американский сенат в виде поправки к документу о санкциях против Ирана. 30 июня он был доработан в соответствии с претензиями Республиканской партии.
В то же время в Белом доме законопроект вызвал претензии. Администрация Трампа осталась недовольна той частью документа, согласно которой решение президента о смягчении санкций должно быть вначале одобрено конгрессменами.
Палата представителей не стала принимать законопроект в быстром порядке, отправив его вначале на рассмотрение комитета по иностранным делам. Члены партии демократов подвергли это решение критике, обвинив республиканцев в желании затянуть процесс принятия документа.