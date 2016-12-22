В Подмосковье на фельдшера скорой помощи напала пациентка

В Люберецком районе Подмосковья пациентка напала на приехавшего по вызову фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
Инцидент произошел накануне вечером, 14 июля. Бригада врачей прибыла на вызов в деревню Марусино. «Пациентка нанесла 34-летней женщине-фельдшеру телесные повреждения», — сообщили в полиции. Источник ТАСС уточнил, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция начала проверку в связи с нападением, его обстоятельства уточняются.
Проверкой информации о нападении на фельдшера также занялся Следственный комитет (СКР), говорится в сообщении ведомства. Следственное управление СКР по Московской области решает вопрос о возбуждении уголовного дела.
В мае Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Пскове. Нетрезвый мужчина отказался от госпитализации и потребовал отвезти его на врачебной машине домой. В ходе конфликта он ударил сотрудника скорой помощи.