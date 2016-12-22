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МВД задержало сообщившего о ложном минировании аэропорта Внуково мужчину
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МВД задержало сообщившего о ложном минировании аэропорта Внуково мужчину
Общество, 11:39
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МВД задержало сообщившего о ложном минировании аэропорта Внуково мужчину

В подмосковном городе Апрелевка сотрудники полиции задержали мужчину, который сообщил, что здание аэропорта Внуково заминировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

По информации собеседника агентства, ране на службу «02» поступил анонимный звонок о заложенной в воздушной гавани бомбе. Он отметил, что сообщение об угрозе взрыва было ложным.

Согласно предварительным данным, задержанный был пьян, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Теги: угроза взрыва , алкогольное опьянение , аэропорт Внуково , Апрелевка
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