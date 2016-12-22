В Подмосковье на Горьковском шоссе микроавтобус столкнулся с грузовиком
Общество, 10:59
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В Подмосковье на Горьковском шоссе микроавтобус столкнулся с грузовиком
В Балашихе произошло столкновение микроавтобуса с грузовиком, есть пострадавшие. Об этом говорится в сообщении управления МЧС по Московской области.
Авария произошла рано утром 15 июля на 25-м км Горьковского шоссе. На фотографии с места ДТП видно, что пассажирский автобус врезался в грузовик. Число пострадавших в результате инцидента не уточняется.
Накануне вечером, 14 июля, произошло столкновение двух пассажирских автобусов в центре Сочи на Курортном проспекте. В результате ДТП пострадали пять человек.