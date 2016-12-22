Полицейский насмерть сбил двоих пешеходов в Чувашии

В Чувашии сотрудник полиции на личном автомобиле сбил двоих пешеходов. Об этом говорится в сообщении регионального МВД.

ДТП произошло вечером 14 июля неподалеку от деревни Новое Тинчурино на автодороге Комсомольское — Яльчики — Буинск. «27-летний сотрудник МО МВД России «Комсомольский» на личном автомобиле «Шкода Октавия» совершил наезд на двоих мужчин, находившихся на краю проезжей части. Жители деревни Малая Таяба в возрасте 54 и 35 лет получили травы, несовместимые с жизнью», — сообщили в полиции.

Региональное управление Следственного комитета (СКР) возбудило уголовное дело в отношении полицейского, говорится в сообщении на сайте ведомства. Дело заведено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). По данным следователей, полицейский ехал «со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и без учета дорожных и метеорологических условий».

В СКР отметили, что результаты освидетельствования показали, что в момент аварии мужчина был трезв. Для выяснения обстоятельств аварии были назначены автотехническая и медицинская экспертизы. В полиции в отношении сотрудника начали служебную проверку, по итогам которой будет решен вопрос о его увольнении.

В Ростовской области 11 июля бывший сотрудник МВД Сергей Кадацкий обстрелял машину, в которой находились его бывшая жена и тесть, из охотничьего ружья. Женщина скончалась на месте, ее отец был госпитализирован. Кадацкий вскоре был задержан. По его словам, причиной убийства стали ссоры и расставание с женой. 12 июля суд принял решение о его аресте.