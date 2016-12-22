В России расширили список наркотических веществ

Правительство приняло постановление о расширении перечня наркотических средств и психотропных веществ. Сообщение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Согласно постановлению. в список наркотиков в России вошли такие вещества, как беноциклидин, метоксикетамин и фуранилфентанил. Еще восемь наименований вошли в список препаратов, чей оборот в России ограничен: дезхлорэтизолам, диклазепам, клоназолам, меклоназепам, нифоксипам, пиразолам, фторбромазепам и этизолам.

Кроме того, правительство расширило и список растений, которые используются для производства наркотиков и психоактивных веществ. В список перкусоров вошла «мимоза хостилис» (Mimosa hostilis или Mimosa tenuiflora). В этом растении содержится диметилтриптамин. В сообщении правительства отмечается, что МВД зафиксировало в Интернете высокую активность по распространению его высушенных частей и семян для выращивания.

В мае комитет Госдумы одобрил законопроект, который устанавливает административный надзор полиции за ранее осужденными наркоманами и наркодилерами. 19 июля законопроект должен быть рассмотрен в третьем чтении на заседании нижней палаты парламента.