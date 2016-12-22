Новый посол России в Турции приступил к работе в Анкаре

В Анкару прибыл новый посол России в Турции Алексей Ерхов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на и.о. пресс-атташе посольства РФ в Турции Александра Лешукова.
«В аэропорту его встретил директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу. Копии верительных грамот будут вручены в понедельник», — рассказал Лешуков. Несмотря на то, что вверительные грамоты еще не вручены, новый посол уже приступил к работе.
В субботу, 15 июля, Ерхов примет участие в специальном заседании парламента страны, посвященном годовщине попытки переворота. Новый российский посол получил особое приглашение на заседание от председателя парламента Турции Ибрагима Кахрамана. Это решение было согласовано с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Алексей Ерхов был назначен на пост представителя России в Турции в июне, решением президента Владимира Путина. До этого он занимал должность главы департамента ситуационно-кризисного центра МИД России. Кроме того, ранее Ерхов шесть лет являлся генеральным консулом России в Стамбуле.
Его предшественник на этом посту, российский дипломат Андрей Карлов, был убит 18 декабря 2016 года. Убийство произошло на церемонии открытия фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в в Центре современного искусства в Анкаре. Убийцей посла оказался бывший полицейский Мевлют Алтынташ. Он был ликвидирован прибывшими спецподразделениями на месте нападения.