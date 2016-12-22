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Пентагон предупредил о рисках покупки Турцией систем С-400 у России
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Пентагон предупредил о рисках покупки Турцией систем С-400 у России
Политика, 08:08
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Пентагон предупредил о рисках покупки Турцией систем С-400 у России

Возможная покупка Турцией зенитно-ракетных систем С-400 вызывает вопросы о том, как будет турецкими военными организована совместимость российских комплексов с техникой НАТО. Об этом, как говорится в сообщении Пентагона, заявил на встрече с журналистами глава Пентагона Джеймс Мэттис. 

Мэттис подчеркнул, что покупка российских систем является «суверенным решением» Анкары. Вместе с тем он отметил, что эта сделка поставит ряд неизбежных вопросов. «Проблема в том, как вы будете обеспечивать совместимость этих систем с системами НАТО? Они никогда не будут совместимы», — пояснил глава Пентагона. 

О переговорах с Россией по поставкам систем С-400 в ноябре 2016 года заявил глава Минобороны Турции Фикри Ышык. Тема приобретения российских зенитно-ракетных комплексов также затрагивалась в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита турецкого президента в Россию в марте.

В начале мая, после переговоров глав двух стран в Сочи стало известно, что российская сторона предложила Турции купить комплексы по цене $500 млн за дивизион. Как сообщали источники, переговоры о поставках затянулись из-за того, что Турция настаивала на передаче ей технологий С-400 и совместном производстве отдельных частей комплекса. В то же время Россия отказывалась от подобной возможности.

Россия предложила Турции купить С-400 по цене $500 млн за дивизион
Политика

Агентство Bloomberg 13 июля со ссылкой на источник в руководстве Турции сообщило, что Москва и Анкара достигли договоренности о покупке С-400. Итоговая стоимость сделки должна составить $2,5 млрд. По этой цене Россия направит в Турцию два дивизиона С-400, еще два дивизиона будут произведены в Турции.

С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Система способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. С-400 может сбивать на дальности до 60 км и тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км.

С-400 принята на вооружение в апреле 2007 года. Первым покупателем С-400 стал Китай. О подписании контракта стало известно весной 2015 года.

Теги: Турция , Пентагон , С-400
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