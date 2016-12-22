Пентагон предупредил о рисках покупки Турцией систем С-400 у России

Возможная покупка Турцией зенитно-ракетных систем С-400 вызывает вопросы о том, как будет турецкими военными организована совместимость российских комплексов с техникой НАТО. Об этом, как говорится в сообщении Пентагона, заявил на встрече с журналистами глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Мэттис подчеркнул, что покупка российских систем является «суверенным решением» Анкары. Вместе с тем он отметил, что эта сделка поставит ряд неизбежных вопросов. «Проблема в том, как вы будете обеспечивать совместимость этих систем с системами НАТО? Они никогда не будут совместимы», — пояснил глава Пентагона.

О переговорах с Россией по поставкам систем С-400 в ноябре 2016 года заявил глава Минобороны Турции Фикри Ышык. Тема приобретения российских зенитно-ракетных комплексов также затрагивалась в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе визита турецкого президента в Россию в марте.

В начале мая, после переговоров глав двух стран в Сочи стало известно, что российская сторона предложила Турции купить комплексы по цене $500 млн за дивизион. Как сообщали источники, переговоры о поставках затянулись из-за того, что Турция настаивала на передаче ей технологий С-400 и совместном производстве отдельных частей комплекса. В то же время Россия отказывалась от подобной возможности.

Агентство Bloomberg 13 июля со ссылкой на источник в руководстве Турции сообщило, что Москва и Анкара достигли договоренности о покупке С-400. Итоговая стоимость сделки должна составить $2,5 млрд. По этой цене Россия направит в Турцию два дивизиона С-400, еще два дивизиона будут произведены в Турции.