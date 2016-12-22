При столкновении автобусов в Сочи пострадали пять человек
Общество, 07:33
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При столкновении автобусов в Сочи пострадали пять человек
В результате ДТП в центре Сочи пострадали пять человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мать пострадавшей в столкновении девочки.
Столкновение двух автобусов произошло на остановке «Стерео» на Курортном проспекте города. «Водитель пассажирского автобуса маршрута № 92 на скорости въехал в автобус № 2К, который стоял на остановке. От столкновения пострадали пять человек, которых увезли на трех автомобилях скорой помощи в больницу», — цитирует агентство слова очевидца.
В Подмосковье 12 июля при столкновении фуры и микроавтобуса пострадали девять человек. Авария произошла из-за заноса полуприцепов грузового автомобиля.