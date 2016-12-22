Рауль Кастро упрекнул Трампа в возврате к риторике холодной войны

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро заявил, что президент США Дональд Трамп своими действиями по ужесточению политики в отношении Кубы отбрасывает двусторонние отношения ко временам холодной войны. Об этом он сообщил во время выступления перед депутатами Национальной ассамблеи народной власти, передает газета Gramna.

«Правительство США решило ужесточить блокаду путем введения новых препятствий для деловых кругов США, которые хотят торговать и инвестировать в Кубу, а также дополнительных ограничений для поездок граждан США на Кубу, оправдывая эти меры старой и враждебной риторикой холодной войны» — заявил Кастро.

В начале июня президент США Дональд Трамп решил ужесточить политику в отношении Кубы и отменил часть достигнутых при бывшем президенте Бараке Обаме договоренностей. Трамп отменил политику wet feet, dry feet, согласно которой кубинцы, сбежавшие из США, в течение года могли обратиться с просьбой о предоставлении им вида на жительство.

Однако посольства в столицах обоих стран сохранили свою работу, а авиакомпании США и круизные лайнеры смогут организовывать транспортировку туристов на Кубу. Трамп также оставил в силе эмбарго против Гаваны. Также Трамп вновь запретил отдельные поездки граждан США на Кубу. По словам президента США, санкции останутся в силе до тех пор, пока власти Кубы не освободят политзаключенных, не прекратят давить на диссидентов и не будут уважать свободу слова. Трамп считает, что Куба получила слишком много уступок, вводя США в «заблуждение», но «теперь эти дни прошли». Трамп расценил введенные против острова меры как попытку создать «свободную Кубу».