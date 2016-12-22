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«Ведомости» заявили о нерешенной проблеме кражи денег с помощью Siri
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«Ведомости» заявили о нерешенной проблеме кражи денег с помощью Siri
Технологии и медиа, 05:20
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«Ведомости» заявили о нерешенной проблеме кражи денег с помощью Siri

Газета «Ведомости» выяснила, что проблема с полномочиями голосового помощника Siri на Iphone, с помощью которого можно вывести средства со счета пользователя даже при заблокированном экране смартфона, до сих пор не решена.

Корреспондент газеты провел эксперимент и вызвал Siri на заблокированном Iphone. Затем он попросил голосового помощника отправить sms на номер 900 (система sms-банкинга Сбербанка). В сообщении корреспондент указал сумму перевода и номер адресата. Siri распознал команду и отправил сообщение. После этого на телефон пришел код подтверждения от Сбербанка, который должен был быть отправлен по номеру 900 для верификации транзакции. Когда код был отправлен, деньги были переведены на другой счет.

Такая же операция была произведена с переводом денег со счета в «Тинькофф банке», которая была выполнена без обмена сообщениями о верификации транзакции. Вместе с тем, голосовая система «Ok Google» на Android-смартфоне перед отправкой сообщения о переводе денег попросила пользователя разблокировать смартфон.

Представитель Сбербанка сообщил «Ведомостям», что банк работает вместе с Apple над тем, чтобы запретить манипуляции с Siri и функционалом sms-банков на уровне операционной системы смартфона. По словам собеседника газеты, операционную систему можно настроить так, чтобы во время блокировки экрана Siri также перестала работать. Он отметил, что в таком режиме все операции отслеживаются, а подозрительные автоматически блокируются.

Представитель Сбербанка отметил, что лимиты операций по мобильному банку исчерпываются 1500 руб. за каждый перевод. Кроме того, деньги можно перевести лишь на десять мобильных телефонов. Также переводы на известные банку карты ограничены 8 тыс. руб. Всего допускается десять переводов в сутки.

Представитель банка ВТБ24 сообщил газете, что банк не использует подобный сервис. На сайте Райффайзебанка указывается, что клиент может пополнять с помощью sms только свой мобильный счет, а также переводить деньги между собственными картами.

Альфа-банк имеет сервис sms-команд, с помощью которого можно только пополнять мобильный счет и проводить платежи по предварительно созданным в интернет-банке шаблонам. Также в сутки можно перевести не более 1000 руб.

В октябре 2016 года сотрудник Сбербанка рассказал РБК о том, что голосовой помощник Siri может быть использован в мошеннических целях. Тогда проведенный корреспондентом РБК эксперимент показал, что если смартфон окажется в руках мошенника, ему потребуется около двух минут чтобы вывести деньги со счета.
Теги: Apple , кража , Siri , кибермошенничество
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