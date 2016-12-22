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Экс-советник Трампа не слышал о связях с Россией на выборах президента
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Экс-советник Трампа не слышал о связях с Россией на выборах президента
Политика, 04:43
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Экс-советник Трампа не слышал о связях с Россией на выборах президента

Бывший член избирательного штаба Дональда Трампа Майкл Капуто «ни разу» не слышал разговоров о России за все время работы с Трампом. Об этом он заявил после своего выступления в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, сообщает Reuters.

«Сегодня я находился на заседании комитета палаты представителей конгресса и подробно изложил тот факт, что у меня не было контактов с русскими и я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь из команды Трампа общался с ними» — сказал Капуто.

Капуто в интервью телеканалу CNN рассказал, что впервые приехал в Россию в 1994 году и работал на представительство Агентства международного развития, подконтрольное Госдепу США. Его отправили в Россию в качестве политтехнолога для того, чтобы «помочь правительству молодой страны разработать законы о выборах».

Он отметил, что был отправлен администрацией президента Клинтона для «вмешательства в российские выборы». В 1995 году Капуто уволился и создал пиар-компанию, чтобы помогать своим западным коллегам вести дела в России. Также он занимал должность консультанта АО «Газпром-Медиа Холдинг». Кроме того, Капуто консультировал президента России Бориса Ельцина во время его переизбрания. В 2000 году Капуто покинул Россию и вернулся в США.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью Дональда Трампа телеканалу CBN, когда президент США заявил, что Кремлю было бы гораздо выгоднее, если бы на выборах в США победила Хиллари Клинтон.

Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы «политики, которые возглавляют страны, имели позитивный подход к будущему двусторонних отношений». «Но также напомню слова Путина, что Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в чьи-то внутренние дела, а руководство страны выбирают не за счет чьего-то влияния, а народ страны», — сказал Песков.

Теги: Россия , США , президентские выборы , Дональд Трамп
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