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«Союзмультфильм» снимет продолжение «Простоквашино» и «попугая Кеши»
Общество, 04:09
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«Союзмультфильм» снимет продолжение «Простоквашино» и «попугая Кеши»

Киностудия «Союзмультфильм» заявила о создании новых серий для мультсериалов «Простоквашино», «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав». Об этом на заседании в Министерстве культуры сообщил директор киностудии Борис Машковцев, указывается в сообщении на сайте ведомства. «Мы остановились на сериалах, поскольку они более безопасны с точки зрения финансовых рисков», — отметил Машковцев.

В 2008 году мультсериал «Простоквашино» был перезапущен в честь 30-летия. Три новые серии про попугая Кешу выходили в 2002 (Утро попугая Кеши), 2005 (Новые приключения попугая Кеши) и 2006 годах (Попугай Кеша и Чудовище). Последний выпуск мультфильма «Котенок по имени Гав» вышел в 1982 году.

В конце мая президент России Владимир Путин на встрече с отечественными мультипликаторами пообещал выделить им дополнительную поддержку. «Я поговорю с Минфином, если будут сопротивляться, снимем про них мультик», — пошутил Путин. Президент заявил, что объем выделенных средств может достигнуть 500 млн руб. Также он одобрил снижение налоговой нагрузки для российских мультипликаторов.

Тогда же председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщала РБК, что киностудия на встрече с Путиным попросила президента создать российский специализированный технопарк «Дом российской анимации».Штат технопарка будет насчитывать до 500 сотрудников, которые займутся производством до 30-35 часов анимации в год. Также планировалось открыть филиалы технопарка в Санкт-Петербурге и Воронеже.

Гендиректор лицензионного агентства Megalicense сообщал, что в 2015 году владельцы прав на российских мультгероев могли заработать около 5,5 млрд руб. на продаже лицензий. «Вестник лицензионного рынка» оценил розничные продажи всех лицензионных продуктов в 2014 году в 150-170 млрд руб. Вместе с тем, 95% суммы обеспечили продавцы товаров под мультипликационными брендами.

Российский мультипликационный бренд «Смешарики» в 2014 году вошел в список 25 самых выгодных франшиз в России по версии Forbes. Выручка от запуска франшизы составляла 12,1 млн руб., а прибыль равнялась 2,9 млн руб.

Генпродюсер мультипликационной студии «Визарт» Юрий Москвин в интервью газете «Коммерсантъ» заявлял о том, что стоимость съемки полнометражного мультфильма в России составляет $7 млн. По его словам, Disney тратит на такую же картину $150 млн. Он отметил, что студия вынуждена заниматься созданием мультфильма так, чтобы «наше, снятое на $7 млн, выглядело бы на все $50 млн, в противном случае это никому не интересно».

Также в декабре стало известно о том, что фонд прямых инвестиций UFG стал одним из совладельцев компании «Маша и медведь». Об этом сообщала газета «Ведомости». Компания специализируется на продаже лицензий на использование персонажей мультсериала «Маша и медведь». По данным «СПАРК-Интерфакс», 25% долей «Маши и медведя» принадлежат компании Rodleport Holdings, единственным владельцем которой является UFG. Близкие к фонду источники подтвердили факт приобретения UFG блокпакета компании.

Теги: киностудия , Технопарк , «Союзмультфильм» , мультипликация
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