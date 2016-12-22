ВЦИОМ выиграл конкурс на проведение соцопросов для Госдумы

ВЦИОМ выиграл конкурс на проведение социологических опросов для Госдумы. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на информацию с сайта госзакупок. (на момент написания новости сайт госзакупок не был доступен по причине «проведения регламентных работ»).

Изначальная цена контракта составляла 29,4 млн руб., ВЦИОМ в своей заявке указал контракт на сумму 27,9 млн руб. Также в конкурсе участвовали Российская академия народного хозяйства и государственная служба при президенте России (РАНХиГС) и исследовательский холдинг «Ромир мониторинг стандарт».

«До конца месяца с ВЦИОМом будет подписан контракт, и мы начнем вместе работать», — заявил «Ведомостям» курирующий направление социологических опросов вице-спикер Петр Толстой. По его словам, первое исследование пройдет по итогам прошедшей сессии и ответит на вопрос, какие законы граждане считают важными и «чего им не хватило».

«Мы хотим иметь обратную связь, это еще один канал для нее. Еще один опрос будет проведен ближе к осени и будет касаться ожиданий от осенней сессии, в каких сферах нужно регулирование» — подчеркнул Толстой. Вице-спикер отметил, что граждане России «умные» и будут указывать на волнующие их проблемы. Толстой предположил, что россияне проявят интерес к темам здравоохранения и образования.

ВЦИОМ уже провел один опрос для комитета по госстроительству на тему отношения россиян к отмене решения о выдаче гражданства за терроризм. Об этом рассказали собеседники газеты в аппарате Госдумы. Также фракции и депутаты Госдумы начали передавать свои запросы по исследованиям вице-спикеру Александру Жукову.

«КПРФ в числе тем для научных исследований предложила, в частности, анализ применения прогрессивной шкалы налогообложения в других странах и проектов по национализации», — сказал вице-спикер. По его словам, депутаты также интересуются использованием лесных ресурсов, обеспечением развития арктической зоны, вопросами по законодательству о финансовых сделках и системе государственно-частного партнерства.

Всего было заявлено около 30 тем, подчеркнул вице-спикер. Также Жуков заявил, что в планах Госдумы заказать исследование по единому гражданскому процессуальному кодексу.