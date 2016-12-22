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Путин предположил возможность замены людей машинами на рабочих местах
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Путин предположил возможность замены людей машинами на рабочих местах
Политика, 00:54
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Путин предположил возможность замены людей машинами на рабочих местах

Президент России Владимир Путин заявил, что машины «рано или поздно заменят людей на рабочих местах». Об этом он рассказал на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, сообщает «РИА Новости».

«Заменят (машины людей на рабочих местах), конечно» — заявил президент. По его словам, государство должно принять все меры для того, чтобы предотвратить негативные социальные последствия после замены людей машинами. Также он подчеркнул, что государство должно «правильно прогнозировать» развитие событий и уделять внимание переподготовке кадров.

Путин отметил, что похожая проблема существовала в Великобритании в годы «технологической революции» и привела к «особого рода бунтам рабочих». «При внедрении новых технологий, конечно, рабочие будут высвобождаться, но нужно заранее подумать о том, как и где эти люди будут работать», — сказал президент.

По его словам, этот прогноз нужно делать «спокойно и без всяких рывков, по-деловому». Путин добавил, что подготовка подобных оценок является задачей стратегии развития страны в ближайшие годы и входит в иные документы по стратегическому планированию.

В начале мая Сбербанк начал внедрять в кассы банка роботов для перерасчета денег, которые заменили собой людей. «В этом году мы будем внедрять (эти технологии. — РБК) в Юго-Западном банке (Ростов) и в Волго-Вятском банке (Нижний Новгород). Они заменят кассовые центры, кассы пересчета денег — это бэк-офисная функция», — рассказал Кузнецов.

Теги: Путин , роботы
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