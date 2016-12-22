АСВ выявило недостачу в 40,9 млрд руб. в ходе инвентаризации Татфондбанка

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе инвентаризации обнаружило недостачу имущества в Татфондбанке на сумму 40,9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте АСВ.

По данным агентства, недостача образовалась из-за отсутствия оригиналов подтверждающих документов на имущество. «Около 65% недостачи приходится на расчеты по заключенным хозяйственным договорам и договорам цессии, а также незавершенные расчеты, около 15% — на неподтвержденную задолженность по кредитам, 20% — на неподтвержденную задолженность по учтенным на балансе ценным бумагам» — указывается в сообщении АСВ.

В агентстве также уточнили, что инвентаризация имущества Татфондбанка была завершена 11 июля. АСВ начало поиск имущества и подали иски о взыскании задолженности по кредитам на основании имеющихся документов. Также агентство направило запросы в организации, которые оказывали услуги по учету и хранению ценных бумаг Татфондбанка, в которых просит предоставить выписки по счетам. Кроме того, агентство проводит сверку расчетов с контрагентами по дебиторской задолженности. Во время проведения инвентаризации АСВ обнаружило также 373,6 тыс. единиц имущества Татфонбанка (банковское оборудование, оргтехнику и мебель), которая не была учтена на балансовых счетах банка.

В начале апреля Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка. Он входил в число 50 ведущих банков страны. В марте был арестован глава Татфондбанка Роберт Мусин. По данным следствия, работники Татфондбанка в августе 2016 года «с целью получения кредита и хищения денежных средств» предоставили в ЦБ ложные данные о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. После этого они перевели на «расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка» кредитные деньги на сумму более 3 млрд руб.

В апреле против Мусина завели еще одное уголовное дело по ч.2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). По версии следствия, Мусин вместе с сообщниками из числа сотрудников Татфондбанка незаконно вывели часть имущества, бывшее залогом по семи кредитным договорам с компанией «ТДК-АКТИВ».

В результате банк оставил без обеспечения часть кредитных обязательств, тем самым снизив возможность их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с «ТДК-АКТИВ». Все это привело к тому, что банк не смог исполнить свои обязательства перед кредиторами, отметили в Следственном комитете России (СКР).

Всего против Мусина было возбуждено семь уголовных дел, включая дело по ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества). По данным ведомства, общая сумма хищений по делу Мусина составляет 35.5 млрд руб.



Как сообщал следователь по особо важным делам регионального управления СКР Игорь Мухин на заседании суда, ведомство изъяло учредительные документы и другие бумаги юридических лиц, которые были зарегистрированы в «иностранных и офшорных юрисдикциях с особыми формами ведения бизнеса иностранных компаний». По его словам, зарегистрированные фирмы находились в том числе на Кипре, в Белизе, Швейцарии, Люксембурге и Британских Виргинских островах.

После анализа документов следствие установило, что оффшорными фирмами управляли Мусин, его жена и несовершеннолетняя дочь. Супруга и дочь Мусина также подозреваются в незаконной деятельности, а власти Швейцарии арестовали активы семьи на сумму 3 млрд руб., отметил следователь.